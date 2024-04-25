İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var
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Küçükçekmece’de hafif ticari araçla gelen şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araçla gelen şüpheliler, kaldırımda oturan 2 kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 1’i ağır 2 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İHA
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