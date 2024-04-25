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İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var

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Küçükçekmece’de hafif ticari araçla gelen şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araçla gelen şüpheliler, kaldırımda oturan 2 kişiye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Küçükçekmece’de hafif ticari araçla gelen şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan 1’i ağır 2 kişi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Küçükçekmece’de hafif ticari araçla gelen şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan saldırı anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Küçükçekmece’de hafif ticari araçla gelen şahısların silahlı saldırısına uğrayan 2 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

Etiketler küçükçekmece saldırı silahlı saldırı istanbul
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