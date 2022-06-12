İstanbul'da sokak ortasında yağmur altında cinsel ilişki rezaleti

Son dönemde peş peşe gelen sokak ortasında cinsel ilişki rezaleti görüntülerine bir yenisi daha eklendi. İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden ilişkiye girdi.

Türkiye’de 31 Mayıs günü başlayan kamuya açık alanlarda cinsel ilişki ve çıplaklık görüntülerine bir yenisi daha eklendi.

Odatv'nin haberine göre önceki akşam İstanbul Beşiktaş’ta çekilen görüntülerde bir çift yağmura ve çevredekilere aldırış etmeden uzun süre araba üzerinde ilişkiye girdi.

Çift, kendilerine tepki gösteren bir kişinin “otele gidin evinize gidin” sözlerine de “Sanane lan” diyerek tepki göstermesi dikkat çekti.