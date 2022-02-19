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  4. İstanbul'da Suriyelinin üzerinden kemer şeklinde kılıç çıktı

İstanbul'da Suriyelinin üzerinden kemer şeklinde kılıç çıktı

İstanbul'da bekçilerin üst araması yaptığı Suriyeli şüphelinin üzerinden kemer şeklinde bir kılıç çıktı. Bekçiler de gözlerine inanamadı.

İstanbul Başakşehir'de dün akşam saatlerinde bekçilerin şüphelenerek durdurarak üst araması yaptıkları bir Suriyeli'nin üzerinden çıkan "kemer şeklindeki kılıç" bekçileri de şoke etti.

Konuyu Twitter hesabı üzerinden gündeme getiren Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, "Bu kemer şeklindeki kılıçları kim, nerede üretiyor, nerede satılıyor, kaç adet satıldı, bunlarla kaç suç işlendi" diye sordu.

Kısa sürede çok sayıda ReTweet ve yorum gelen paylaşımda tepkiler de büyük oldu. 

 

 

Etiketler suriyeli kemer kılıç kemer şeklinde kılıç kılıç çıktı
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