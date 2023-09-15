İstanbul'da trafik magandası dehşeti kamerada

İstanbul Avcılar’da aracını kaldırıma park eden bir sürücü ile İETT otobüs şoförü arasında çıkan tartışmada otobüsün önünü kesen sürücü, içinde yolcu bulunan otobüsün tekerini tekmelerken kapısına da yumruklar savurdu.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar - Yeşilkent seferini yapan 142F hattının otobüsü, kaldırıma park edilen araç nedeniyle ilerleyemedi. Otobüs şoförünün yolculuğa devam edebilmek için otomobil sürücüsünü uyarması üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından yoluna devam eden otobüs şoförünün peşine takılan otomobil sürücüsü Balık Yolu mevkiinde İETT otobüsünün önünü kesti. Otomobilinden inen sürücü, tehdit ve küfürler savurarak otobüsü tekmelemeye başladı. Bununla yetinmeyen otomobil sürücüsü İETT otobüsünün kapısına yumruklar savurdu. Yaşanan olay, İETT otobüs şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. İHA