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İstanbul’da yabancı uyruklu tacizci öğretmen skandalı

İstanbul’da yabancı uyruklu tacizci öğretmen skandalı
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İstanbul'da bir özel okulda görevli olan İran uyruklu bir öğretmenin onlarca öğrenciyi taciz ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü. Yabancı uyruklu öğretmenlerinin tacizine uğradıklarını iddia eden öğrencilerin anlattıkları kan dondurdu.

İstanbul Çekmeköy'de bulunan özel bir okulda öğretmen tacizi iddiası ortalığı karıştırdı. İranlı olduğu öğrenilen B.G. isimli yabancı uyruklu öğretmen yaklaşık 3 ay önce bu okulda İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladı.

Görev yaptığı süre boyunca 1. sınıftan 4. sınıfa kadar tüm öğrencilerin dersine girdi. Geçtiğimiz hafta ise üç çocuk öğretmenlerine giderek G.’nin cinsel tacizine maruz kaldıklarını anlattı.

Konuya ilişkin idari bir soruşturma başlatıldı, konu Emniyet’e bildirildi ve öğretmenin iş akdi feshedildi.

Ancak diğer velilere bu durum haber verilmedi. Olay ise veli gruplarında patlak verdi. Çocuklarını sorguya çeken veliler kendi çocuklarının da öğretmen dehşetini yaşadığını öğrendi. Veliler Çekmeköy Emniyet Müdürlüğü’nü arayarak olayı anlattı.

100 veli bugün okula giderek “hesap sordu.” Ancak okul müdürü ise şüphelinin iş akdini feshettiklerini açıkladı. Ancak okul yönetimi tarafından kendilerine haber verilmediğini aktaran bir grup veli okul önünde nöbete başladı.

Halk TV’nin haberine göre; bir başka veli ise, “Bu öğretmen çocukların özel bölgesini elleyip, kayda almış. Çocukları tuvalete götürerek özel bölgelerine dokunmuş. Olaya ilişkin şikayet yapılmış. Ancak okul yönetimi bizlere bir bilgi vermedi. Veli gruplarında konuşulunca bu olay daha fazla mağdur çocuk olduğu ortaya çıktı. 30’u aşkın çocuk benzer beyanlarda bulunuyor. Ancak öğretmen ortada yok. Okul müdürü Emniyet’e haber verseydi şüpheli gözaltına alınıp, tutuklanırdı. Ama şimdi o öğretmen nerede bilmiyoruz. Okul müdürüyle bugün görüştük. Öğretmenin iş akdi feshedilmiş. Bu yetmez" diye konuştu.

‘ÇOCUKLARIMI KUCAĞINA OTURTMUŞ’

Bir başka veli ise, “İki çocuğum bu okulda. Dün onlara bu olayı sorunca ikisi birden konuşmaya başladı. Öğretmenin onları ısrarla kucağına oturttuğunu anlattı” dedi.

Okul yetkilileri ise konunun Emniyet’e intikal ettiğini belirterek, “Bu olaya karşı gereken neyse yaptık. Tüm çocuklar bizim çocuklarımız. Asla göz yumamayız. Süreci takip edeceğiz” denildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise yaşanan dehşeti doğrulayarak, “Okul yönetimi tarafından, öğretmenin okul ile ilişiği kesilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili inceleme ve soruşturma yapılması için müfettiş görevlendirilmiştir” dedi.

GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın haberine göre İranlı öğretmenle alakalı yeni bir gelişme yaşandı. Öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu öğretmen gözaltına alındı. Okul hakkında da "suçu bildirmeme" ve "kaçak işçi çalıştırma" suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

Ekipler, müştekilerin beyanlarıyla şüpheli B.G'yi yakaladı. Zanlının, 3 Kasım 2024'e kadar aktif oturum izninin olduğu ancak çalışma izninin bulunmadığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli B.G, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Okul hakkında ise "suçu bildirmeme" ve "kaçak işçi çalıştırma" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı. (AA)

HalkTV

Etiketler öğretmen tacizi yabancı uyruklu yabancı uyruklu öğretmen iranlı ingilizce öğretmeni ingilizce öğretmeni özel okul taciz
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