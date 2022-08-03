İstanbul'da yabancı uyruklular semti kamerada!

Yasal ve kaçak yabancı uyruklu sığınmacılarla ilgili tartışmalar sürerken, İstanbul'un kalbi noktasındaki Aksaray'dan gelen bu görüntüler pes dedirtti.

Türkiye, Suriyeli Afgan ve Pakistanlılar başta olmak üzere toplamda 15 milyona yakın sığınmacı sorunu ile uğraşırken oluşan demografik tehlike de günden güne büyüyor.

Son gelen görüntülerde İstanbul Aksaray’da işlek bir caddede görüntülenen Afrika kökenli onlarca Siyah sosyal medyada gündem oldu.

Haseki tarafında olduğu tespit edilen görüntülerde esas dikkat çeken ise sokaktaki tabelaların tamamen Arapça olması.

Aynı sokakta bir marketin adı ise Suriye'nin halifelik zamanındaki ismi olan Belad Elşam.

Görüntüler ise aynı sokakta bulunan ve İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep’te şubeleri bulunan Suriyeli bir danışmanlık şirketi çalışanlarından bir kişi.

GÖÇ İDARESİ NE DEDİ?

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İstanbul'da 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancı, 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancının yasal olarak ikamet ettiğini bildirdi.

Öte yandan kayıtlı olmayan Suriyelilerle birlikte İstanbul’daki toplam sığınmacı sayısının 3 milyonu aştığı tahmin ediliyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da bulunan yabancılara yönelik tüm işlemlerin 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında yürütüldüğü belirtilerek, hali hazırda ilde, 746 bin 16 ikamet izni sahibi yabancı, 548 bin 108 geçici koruma sahibi Suriyeli olmak üzere toplam 1 milyon 294 bin 124 yabancının yasal olarak ikamet ettiği kaydedildi.

Kaçak göçmenlerin, kolluk birimleri tarafından tespit edildiği anda, haklarında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldığı ve müdürlükçe sınır dışı işlemi uygulandığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İlimizde ocak ayından bugüne kadar yapılan denetimlerde 94 bin 708 kaçak göçmen hakkında yasal işlem yapılmış ve 19 bin 32 kişi doğrudan İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine sınır dışı edilmiştir. Hakkında işlem yapılan 66 bin 524 kaçak göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda diğer illerde bulunan geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir. Bununla birlikte, il genelinde yabancılara ait 7 bin 975 işletme tabelasının mevzuatımıza uygunluğu denetlenmiş, 5 bin 768 iş yeri tabelası standartlara uygun hale getirilmiş, 2 bin 207 iş yeri tabelası hakkında işlemler devam etmektedir."