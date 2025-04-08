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İstanbul'da yine silahlı ''yol verme'' tartışması: ''Sen bunu hak ettin''

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İstanbul'un seç baş yolduran trafiğindeki yol verme tartışması kanlı bitti. Sancaktepe'de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada sürücülerden biri diğerine silahıyla ateş açtı.

Olay, geçtiğimiz gün Sancaktepe Samandıra kavşaklarında meydana geldi. İddiaya göre, iş adamı H.A. ile B.E. arasında trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A. belinden çıkardığı silahla B.E.'a ateş etti. Yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, H.A. ise arabasına binerek olay yerinden ayrıldı.

"Belinden silahı çıkarıp ateş etti"

Silahlı saldırıya uğrayan B.E., "Kardeşimin düğününden sonra ailemle beraber evime giderken Samandıra kavşaklarında ismini bilmediğim şahıs tarafından aracımda sıkıştırıldım. Camımı araladım, ‘ne yapmaya çalışıyorsun' deyince bana küfür etti. Yanımda eşim ve çocuklarım da vardı. İkimizde aracımızdan indik. Birbirimize vuramadık. O esnada araya insanlar girdi. Beni geri çektiler. Tam arabama geri gidecektim, belinden silahını çıkardı. Bana 1 el ateş etti, yere düştüm. Tekrar silahla üzerime doğru geldi. Eşim üstüme kapandı, şahsa tekrar ateş etmesin diye yalvardı. Yüzüme doğru tekme attı, ‘sen bunu hak ettin' diye etrafımda bağırmaya başladı. İş adamı kimliğinden dolayı rahat şekilde bu olayı gerçekleştirdi. Sonra arabasına bindi, kaçtı, gitti" dedi.

Öte yandan, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, trafikte tartışan şahısların birbirlerine vurmaya çalıştıkları, bu sırada diğer vatandaşların araya girdiği, silahlı saldırıya uğrayan şahsın yere düştüğü yer alıyor.

İHA

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Etiketler silahlı kavga silahlı saldırı tartışma yol verme sancaktepe
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