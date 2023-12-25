İstanbul'daki Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet çağrısı skandalı
İsrail'in havadan ve karadan ölüm yağdırdığı Gazze'de akan kan her geçen gün artarken, İstanbul'da düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde hilafet çağrısı yapıldı.
17 Aralık günü Saraçhane’de dinci gruplar tarafından düzenlenen Filistin’e destek yürüyüşünde ‘hilafet’ çağrısı yapıldığı ortaya çıktı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde yapılan yürüyüşte kalabalık bir grup tarafından ‘Tek ümmet, tek devlet, tek çözüm hilafet’ sloganlarının atıldığı görüntülendi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada oldukça tepki topladı.
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