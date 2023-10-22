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İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! Bu yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul’da 24 Ekim Salı günü Vatan Caddesi’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı genel provası yapılacak. Prova nedeniyle megakentte bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte trafiğe kapatılan yollar…

İstanbul Valiliği, 24 Ekim’de gerçekleşecek olan Cumhuriyet Bayramı provası nedeniyle kentteki bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

24 Ekim Salı günü saat 06.00’dan prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

Adnan Menderes Bulvarı’nda (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

Yine D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı’dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı’ndan ve Keçeci Meydan Sokak’tan Adnan Menderes Bulvarı’na girişler ile buraya çıkan tüm cadde ve sokaklarda trafik akışı sağlanmayacak.

Hal Yolu güney istikameti de Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak, trafik akışı yan yola yönlendirilecek.

ALTERNATİF YOLLAR

Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek.

Etiketler trafiğe kapatılacak yollar istanbul trafik istanbul trafiği
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