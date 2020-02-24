İstanbul'un Kuzey Ormanları'nda yine ağaç kıyımı iddiası

Kuzey Ormanları Savunması’nın Twitter hesabından İstanbul Maltepe Başıbüyük mevkiinde bulunan ormanda doğa tahribatı yapıldığını iddia eden video ve fotoğraflar yayınlandı. Görüntüler tepki çekerken binlerce kesilmiş ağaç görüntüsü kaygı uyandırdı.

Cumhuriyet Gazetesi'ne konuşan KOS yetkilisi Şehir ve Bölge Planlayıcısı Başar Toros, söz konusu alanla ilgili olarak "Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'nın izniyle, sunta hammaddesi için Kuzey Ormanları tahrip ediliyor. Daha öncesinde sunta yapımı için kullanılan hammadeyi yurtdışından sağlıyorlardı şimdi ise Kuzey Ormanları yok ediliyor" dedi.

Tahribatların yalnızca Kuzey Ormanları’yla sınırlı olmadığını belirten KOS yetkilisi Başar Toros, çevre bölgelerde yaşayan yurttaşlar konuyla ilgili çok tepkili, bölgede yürüyüş yapılacak” dedi.

"GENÇLEŞTİRME NEDİR BİLİYORUZ"

Sosyal medyada bazı kullanıcılar ise ormanda gençleştirme yapıldığını ileri sürdü. KOS yetkilisi Başar Toros.... ise “Savunmada ormancı hocalarımız ve arkadaşlarımız da var, 'gençleştirme' nedir biliyoruz. Yapılan kesinlikle gençleştirme değil, ağaç kıyımı" açıklamasında bulundu.

İstanbul’un kuzeyi olmak üzere Istrancalar’dan Sapanca’ya kadar olan bölgede yer alan ormanlık alanlarda yapılan tahribatlar giderek artıyor.