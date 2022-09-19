  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'un ''Tarihi Merkezefendi Fırını'' yangında yok oldu

İstanbul'un ''Tarihi Merkezefendi Fırını'' yangında yok oldu

İstanbul'un ''Tarihi Merkezefendi Fırını'' yangında yok oldu

İstanbul Zeytinburnu'nda Tarihi Merkezefendi Fırını alev alev yandı. İtfaiye ekipleri alevlere güçlükle müdahale ederken, zarar gören tarihi binanın duvarları itfaiye ekipleri tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Tarihi bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Merkezefendi Mahallesi Mevlevihane Caddesi'nde bulunan üç katlı Tarihi Merkez Efendi Fırını'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alev alev yanan tarihi fırındaki yangın itfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Tarihi fırın kullanılamaz hale geldi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından işletilen tarihi fırın, 2015 yılında restore edilerek kullanıma hazır hale getirildi. Fırında, siyez ekmeğinin buğday ve zerdeçallı buğday ekmeğinin her gün üretiminin yapıldığı öğrenildi.

Etiketler Tarihi Merkezefendi Fırını Merkezefendi Fırını merkezefendi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Koca hakkında sürpriz iddia!
Kılıçdaroğlu ve Babacan’dan gizli görüşme; Babacan 6'lı masanın adayı olmayı istedi!
Servis şoförü ''öğretmenim'' deyip 10 yaşındaki çocuğu istismar etti!
Putin'in İbrahim Kalın'ı taklit ettiği anlar gündem oldu
Ece Ronay'dan Mehmet Ali Erbil hakkında bir iğrenç iddia daha
Ümit Özdağ, Erdoğan'ın videosuyla paylaştı: ''Çocukken bizi kandırmışlar galiba''
75 yaşındaki kadının gözyaşları Türkiye'yi ağlattı
Adliyede olağanüstü gün; komandolar etten duvar ördü!
KPSS soruları ile cevap anahtarlarını erişime açıldı