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İstanbul'un Tekası Esenyurt'ta silahlı saldırı

İstanbul Esenyurt’ta motosikletle gelen silahlı saldırganlar bir esnafa iş yeri önünde kurşun yağdırdı.

Esenyurt’ta motosikletle gelen silahlı saldırganlar, kuruyemiş dükkanının önünde duran sahibine kurşun yağdırdı. Bacağından vurulan iş yeri sahibi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polisler saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki kuruyemiş dükkanının önünde duran iş yeri sahibi Kıyas Ö., kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli saldırganların silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar hızla olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralı şahıs sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, etrafa saçılan kurşun kovanlarını ve bazı delilleri toplayarak emniyete götürdü. Polis kaçan şüpheli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Etiketler esenyurt silahlı saldırı saldırı istanbul
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