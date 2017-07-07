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  4. 07 Temmuz 2017 14:52

İstiklal Caddesi'nde yürekleri ağza getiren olay

İstiklal Caddesi'nde inşaat halindeki bir binanın çatısından yalıtım malzemeleri düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İstiklal Caddesi'nde yürekleri ağza getiren olay
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Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 7 katlı tarihi binanın restorasyon çalışmaları devam ederken yalıtım malzemesi olarak kullanılan balya halindeki strafor köpük çatıdan İstiklal Caddesi'ne düştü. Çatıdan düşen yalıtım malzemesi, şans eseri yolda yürüyenlerin arasına düşerken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Balya halindeki yalıtım malzemesinin çatıdan düştüğü tehlikeli anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, yalıtım malzemesi bir anda vatandaşların arasına düşüyor. Kısa süreli bir şok yaşayan vatandaşlar panik halinde olay yerinden uzaklaşıyor.

İHA

restorasyon , inşaat , istiklal caddesi