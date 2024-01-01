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İşyerinin avlusunda intihar girişimi

İşyerinin avlusunda intihar girişimi
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Zonguldak'ta bir kişi gıda imalathanesinin avlusunda silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Acılık Caddesi’ndeki bulunan bir imalathanenin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre İ.Ç. (37) imalathanenin avlusunda başına ateşlediği silahla sıkarak intihara teşebbüs etti.

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler İ.Ç.’ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. İ.Ç.’nin intihar sebebi henüz bilinmezken polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

İHA

Etiketler zonguldak işyeri intihar
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