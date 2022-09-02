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İyileşmek için ameliyat oldu, sonra bu hale geldi!

İyileşmek için ameliyat oldu, sonra bu hale geldi!

KOAH hastası olan 75 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam, ameliyat sonrası nadir görülen bir sorunla karşılaştı.

KOAH tedavisi gören 75 yaşındaki adam, ameliyattan sonra nadir görülen bir komplikasyon yaşadı. Ameliyattan sonra şişmeye başlayan adamın vücudundaki şişlikler iki hafta boyunca durmadan büyümeye devam etti. Leğen kemiğinde başlayan şişme boynunda ve göğsünde devam etti. Yüzünde beliren şişlik gözlerinin tam olarak açılmasını engelledi.

Ameliyat sonrası akciğeri çöken adamın vücudunda aşırı ödem birikmesi yaşandı. Aynı zamanda akciğerindeki çökme sonucu deri altında bir komplikasyon tespit edildi. Doktorlar adamın iyileşmesi için kaburgalarının altına şişmeyi önlemesi için bir tüp yerleştirdi. Yaklaşık iki hafta sonra hasta iyileşerek taburcu oldu.

Etiketler koah hasta ameliyat
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