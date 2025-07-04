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İzmir'de arazi cinayeti: Muhtar 3 kardeşi öldürdü

İzmir'de arazi cinayeti: Muhtar 3 kardeşi öldürdü
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 3 kardeş, çıkan kavgada otomatik av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Katil zanlısı muhtar suçunu itiraf etti.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Ödemiş'in Hacıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. Eski Hacıhasan Mahallesi muhtarı M.U. ile Ş.D. (52), L.D. (55) ve İ.D. (50) kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüdü. M.U., yanında bulundurduğu otomatik av tüfeğiyle 3 kardeşe ateş etti.

Silah sesini duyan çevredekiler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, 3 kardeşin olay yerinde öldüğünü belirledi.

Kardeşlerin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, jandarmaya teslim olan M.U. suçunu itiraf etti. (DHA)

DHA

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Etiketler izmir miras arazi Miras Kavgası arazi kavgası
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