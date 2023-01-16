İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu: 110 tutuklama

İzmir’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ederken son operasyonda 110 şüpheli tutuklandı.

1-15 Ocak'ta kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 158 operasyonda, şüpheli olduğu belirlenen şahısların ev ve iş yerlerindeki aramalar yapıldı.

Ele geçirilenler

Çalışma neticesine toplam 39 kilo 915 gram esrar-skunk, 26 kilo 154 gram kokain, 5 kilo 201 gram metamfetamin, 851 bin 501 sentetik ecza hap, 17 hassas terazi, 20 tabanca, 9 tüfek ile uyuşturucu satışından suçtan elden edilen 246 bin 85 lira ele geçirildi.

110 şüpheli tutuklandı

237 şüpheli ise gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 110'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.