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İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu: 110 tutuklama

İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu: 110 tutuklama
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İzmir’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ederken son operasyonda 110 şüpheli tutuklandı.

1-15 Ocak'ta kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 158 operasyonda, şüpheli olduğu belirlenen şahısların ev ve iş yerlerindeki aramalar yapıldı.

Ele geçirilenler
Çalışma neticesine toplam 39 kilo 915 gram esrar-skunk, 26 kilo 154 gram kokain, 5 kilo 201 gram metamfetamin, 851 bin 501 sentetik ecza hap, 17 hassas terazi, 20 tabanca, 9 tüfek ile uyuşturucu satışından suçtan elden edilen 246 bin 85 lira ele geçirildi.

110 şüpheli tutuklandı
237 şüpheli ise gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 110'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler izmir uyuşturucu operasyon
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