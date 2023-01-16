İzmir’de dev uyuşturucu operasyonu: 110 tutuklama
İzmir’de, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ederken son operasyonda 110 şüpheli tutuklandı.
1-15 Ocak'ta kent genelinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 158 operasyonda, şüpheli olduğu belirlenen şahısların ev ve iş yerlerindeki aramalar yapıldı.
Ele geçirilenler
Çalışma neticesine toplam 39 kilo 915 gram esrar-skunk, 26 kilo 154 gram kokain, 5 kilo 201 gram metamfetamin, 851 bin 501 sentetik ecza hap, 17 hassas terazi, 20 tabanca, 9 tüfek ile uyuşturucu satışından suçtan elden edilen 246 bin 85 lira ele geçirildi.
110 şüpheli tutuklandı
237 şüpheli ise gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 110'u, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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