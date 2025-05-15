Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem çevre illerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46 sıralarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Derinliği 6.9 kilometre olarak ölçülen deprem paniğe neden oldu. İlçe merkezinde sarsıntıyı hissedenler, panikle dışarı çıktı. AFAD ve belediye ekipleri, bölgede inceleme başlattı.

Deprem, Konya kent merkezinin yanı sıra başta Ankara olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremin ardından yaptığı açıklamada, ''Konya Kulu’da 5. 2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.'' ifadelerini kullandı.

ANKARA VALİLİĞİ: YIKIM İHBARI ALINMAMIŞTIR

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Konya-Kulu merkezli meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, elde edilen ilk bilgilere göre herhangi bir can ve mal kaybı, yıkıntı veya olumsuz bir durum ihbarı alınmamıştır." denildi.

YAVAŞ: EKİPLERİMİZ TEYAKKUZDA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "Konya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Ankara’da da hissedilmiştir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor, tüm ekiplerimizle teyakkuzda bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: KURUMLARIMIZ İNCELEMELERİNİ SÜRDÜRÜYOR

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "AFAD verilerine göre Konya Kulu merkezli 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Ankara ve çevre illerde de hissedilen deprem ile ilgili başta AFAD olmak üzere tüm kurumlarımız incelemelerini sürdürmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN KURUM: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise ''An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu olmamakla birlikte hasar tespit ekiplerimiz Kulu’da saha tarama çalışmalarına başladı.'' açıklamasını yaptı.

BAKAM MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar Bakanlık birimlerimize bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili tüm kurumlarımızla eş güdüm hâlinde süreci takip ediyoruz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...