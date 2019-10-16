İzmir'de ilçe başkanına taşlı-sopalı saldırı

İzmir'de olay dün gece sularında meydana geldi. İYİ Parti Buca İlçe Teşkilatı Başkanı Gamze Bilgen Torun parti binasından ayrılıp aracına gittiği sırada kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Torun’un aracına taş ve sopalarla saldıran grup araca hasar verirken olay yerinden uzaklaştığı bildirildi. Torun’un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yurt Gazetesi'nde yer alan habere göre olayla ilgili emniyet güçleri soruşturma açtı. Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Buca İlçe Başkanlığı’nın resmi sosyal medya hesabından yapılan bir paylaşımda MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin tedavi görmesinin ardından genel merkeze geldiğinde çekilen bir fotoğraf konularak “3 hafta sonra ilk fotoğraf… Hala ayaktaymış” denilmişti.

Bunun üzerine harekete geçen İYİ Parti İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, paylaşımı yapan kişinin istifasını almış ve MHP Lideri Bahçeli’ye geçmiş olsun diyerek özür dilemişti.