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İzmir'de jandarmaların kavgası kanlı bitti!

İzmir'de jandarmaların kavgası kanlı bitti!
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İzmir'de hastanede mahkum koğuşunda nöbet değişimi sırasında, tertipçilik yüzünden tartıştıkları öğrenilen iki jandarma erinin kavgasında bir asker tüfekle vuruldu.

İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde saat 08.00 sıralarında hareketli dakikalar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, nöbet değişimi esnasında E.Y. ile üst devresi olduğu öğrenilen B.Ş. arasında tertipçilik konusuyla ilgili tartışma çıktı. Gerginliğin artması sonucu B.Ş., alt devresi E.Y.’ye şiddet uygulamaya başlarken, E.Y. bir anda cinnet getirdi.

Tüfeğini eline alan E.Y., etrafa rastgele üç el ateş etti. Duvardan sektiği öğrenilen mermilerden ikisi B.Ş.’ye isabet etti. Boynunu ve karın bölgesini sıyıran mermilerle yaralanan asker, durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi gördü.

Yaralanan asker B.Ş.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, etrafa ateş açarak silah arkadaşını yaralayan E.Y., jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler izmir Jandarma kavga silah
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