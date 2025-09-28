  1. Anasayfa
İzmir'de maç öncesi hakeme bıçaklı saldırı!
Güncelleme:

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu akşam oynanacak Altay-Eskişehirspor maçında görev alması planlanan yardımcı hakem E.K., müsabaka öncesi kaldığı otelden çıkarken bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında, Konak ilçesi Alsancak Mahallesi 1467'nci Sokak'ta meydana geldi. 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu akşam Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Altay-Eskişehirspor maçında görev alması planlanan yardımcı hakem E.K. (27), bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada sol baldırından bıçaklandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, K. kendi imkanlarıyla Alsancak Devlet Hastanesi'ne gitti.

Hafif yaralanan K., tedavisinin ardından taburcu edildi. Yardımcı hakem E.K.'nın sözlü ifadesinde, saldırganı tanımadığını ve 'niye bakıyorsun' diyerek kendisine saldırdığını söylediği öğrenildi. Polis saldırganın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. 

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan araştırmada kimlikleri tespit edilen K.'yi bıçaklayan Ş.Ö. ile yanındaki Y.K. ve N.C.Ç.'nin, aynı gün Karşıyaka ilçesinde bir vatandaşı gasp ettiği de belirlendi. Polis, ekiplerinin çalışmasıyla 3 şüpheli de yakalandı. Emniyetteki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen Ş.Ö., Y.K. ve N.C.Ç. tutuklandı.

Öte yandan Merkez Hakem Kurulu (MHK), E.K.'nın yerine maça Muğla bölgesi hakemlerinden Alişan Küçükkocak'ı yardımcı hakem olarak atadı.

MHK'nın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "28.09.2025 tarihinde oynanacak olan Nesine 3. Lig 4. Grup Altay – Eskişehirspor Kulübü müsabakasının 2. yardımcı hakemi E.K.’nın yaşamış olduğu sağlık problemi nedeniyle yerine Alişan Küçükkoçak atanmıştır."

 

DHA

