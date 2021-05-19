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  4. İzmir arka arkaya iki depremle sallandı

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir Kuşadası Körfezi'nde saat 14.14'te 4.1 ve saat 14.18'de 4.0 büyüklüğünde peş peşe deprem meydana geldi.

AFAD, İzmir'in Menderes ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise AFAD verilerine göre; 10.68 km. olarak bildirildi. Saat 14.18'deki depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıklayan AFAD, derinliğini 13.01 km. olarak duyurdu.

 KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI 

Kandilli Rasathanesi saat 14.14'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu. Merkez üssü Kuşadası Körfezi'nde olan depremin derinliği ise 16.4 km. olarak açıklandı

Öte yandan saat 14.18'de meydana gelen depremin büyüklüğü de 4.0 olarak açıklandı. 

11 DAKİKADA 3 DEPREM!

Saat 14.25'te aynı bölgede bir deprem daha yaşandı. Kandilli Rasathanesi 3.4 büyüklüğünde olan depremin derinliğini 12.7 km. olarak açıkladı.

Etiketler deprem izmir izmirde deprem
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