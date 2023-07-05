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İzmir'de sahilde erkek cesedi bulundu

İzmir'de sahilde erkek cesedi bulundu
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İzmir'in Balçova ilçesinde deniz kenarında erkek cesedi bulundu. 47 yaşındaki şahsın boğularak öldüğü değerlendiriliyor.

Olay, saat 12.00 sıralarında İnciraltı Kent Ormanı sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deniz kenarında bir kişinin hareketsiz halde yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin epilepsi hastası 47 yaşındaki M.U. olduğu tespit edildi. İlk belirlemelere göre epilepsi hastası olan U.'nun boğularak öldüğünün değerlendirildiği öğrenildi.

M.U.'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler izmir erkek cesedi deniz sahil
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