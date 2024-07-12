İzmir'deki fon vurgunu iddiasında banka müdürü tutuklandı

İzmir'de 300 milyon TL'lik fon vurgunu yapmakla suçlanan özel bir bankanın müdürü tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2 iş insanı ile Karşıyaka Spor Kulübünün 3 yöneticisinin dolandırıldıkları şikayeti üzerine başlattığı soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele ile Siber Suçlarla Mücadele Şubeleri ekiplerince gözaltına alınan bir bankanın şube müdürü H.Ö.’nün yüksek güvenlikli psikiyatri kliniğindeki tedavisi tamamlandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ö., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

H.Ö.. savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı.

İntihara kalkışmıştı

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen H.Ö.. hakkında 27 Haziran’da gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, H.Ö..’nün evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.