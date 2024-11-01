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İzmir'deki ilkokula ''müstehcen'' şarkı ile gösteri soruşturması

İzmir'deki ilkokula ''müstehcen'' şarkı ile gösteri soruşturması
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İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Buca ilçesinde ilkokul öğrencilerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında müstehcen sözlerin bulunduğu İngilizce şarkı ile dans gösterisi sunduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Vali Rahmi Bey İlkokulu 2. sınıf öğrencilerinin dans gösterisinde kullanılan şarkıda uygun olmayan sözlerin bulunduğuna dair haberlerin sosyal medya ve haber sitelerinde yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili okul idarecileri, tören komitesi ve öğretmen C.A. hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

 

AA

Etiketler izmir ilkokul müstehcen şarkı gösteri inceleme meb
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