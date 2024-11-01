İzmir'deki ilkokula ''müstehcen'' şarkı ile gösteri soruşturması

Hukuk fakültelerine bir yeni düzenleme daha

Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan da, AK Parti de kaybediyor!

ChatGPT’ye bir dikkat çeken özellik daha: SearchGPT

Bu el ilanları mahallenin dört bir yanına asıldı: ''Mahallede tacizci var!''