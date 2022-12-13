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  4. İzmir'deki selde ilginç anlar: Ne olur ölme diye ağlayarak fareye kalp masajı yaptı

İzmir'deki selde ilginç anlar: Ne olur ölme diye ağlayarak fareye kalp masajı yaptı

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İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak yağışla yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü vatandaş zor anlar yaşadı. Ancak tüm bunlar yaşanırken sosyal medyaya düşen bir görüntü tüm dikkatleri üzerine çekti. Genç bir kadın yavru bir fareye "ne olur ölme" diye ağlayarak kalp masajı yaparken görüntülendi.

İzmir'de sağanak yağış etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent merkezinde ve bazı ilçelerde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Yağışla beraber cadde ve sokaklar göle döndü. 

Korkunç görüntülerin geldiği İzmir'de yürekleri ısıtan anlar da yaşandı. Sosyal medyaya düşen görüntüde bir genç kadın su birikintisi içerisinde gördüğü bir fareyi hayata döndürmek için büyük çaba sarfetti.

Ölmek üzere olan fareyi kurtarmak için çabalayan genç kadın veteriner olan bir arkadaşını arayarak ondan aldığı talimatlar çerçevesinde boğulan fareye kalp masajı uyguladı.

 Baygın halde yatan fareye kalp masajı yapan vatandaş gözyaşlarını tutamayarak “Ne olur canlan artık, lütfen ne olur bak, hadi hadi” dedi.

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Etiketler izmir lağım faresi fare kalp masajı
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