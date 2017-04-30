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  1. 30 Nisan 2017 08:08

İzmir'e kana bulamak isteyen 6 kişi gözaltına alındı

İzmir'de 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kana bulamak isteyen 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir'e kana bulamak isteyen 6 kişi gözaltına alındı
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İzmir'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla ikisi Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İzmir'de eylem hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda ikisi  Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl  Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Sabah saatlerinde eş zamanlı  operasyon düzenledi.  Operasyonda ikisi Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman  ve materyal ele geçirildi. Zanlıların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İzmir'de eylem  hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle  Mücadele Şubesine götürüldü.

AA

kaos , eylem , saldırı , bomba , deaş , 1 mayıs