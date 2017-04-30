İzmir'e kana bulamak isteyen 6 kişi gözaltına alındı

İzmir'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla ikisi Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İzmir'de eylem hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda ikisi Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda ikisi Suriyeli 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi. Zanlıların, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İzmir'de eylem hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.