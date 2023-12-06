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Kaçak göçmenler kasadan çıktı

Kaçak göçmenler kasadan çıktı
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Kırklareli'nde İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında, durdurdukları bir kamyonetin kasasında brandanın altına gizlenmiş 62 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde kamyonet kasasında 62 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Çağlayan Kavşağı'nda yaptıkları uygulamada, kasasının üzeri brandayla örtülü 06 BD 4688 plakalı kamyoneti durdurdu.

Sürücü, kamyoneti durdurduktan sonra kaçtı. Brandanın açılmasının ardından kamyonet kasasında farklı uyruklarda 62 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler işlemleri için emniyete götürüldü. Ekipler, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada, yabancı uyruklulardan bazılarının ayaklarının çıplak olduğu görüldü.

AA

Etiketler kaçak göçmen sığınmacı göçmen düzensiz göçmen
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