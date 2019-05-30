''Kaçan kadınlar'' ortalığı karıştırdı

Edinilen bilgiye göre, Çeşme'de dün saat 17.00 sıralarında, Reisdere'de binalara giren 3 kişi, evlerin kapılarını çalarak, bazı isimler vererek bu isimlerin orada oturup oturmadıklarını sordu. Birçok dairenin kapısını çalmaları nedeniyle davranışlarından şüphelenen mahalle sakinlerinin, sorular sorarak kim olduklarını öğrenmeye çalışmaları üzerine 3 yabancı koşarak kaçmaya başladı.

KADINLARI KOVALAYARAK VİDEOYA ÇEKTİLER

Mahalle sakinleri, kaçmaya başlayan 3 yabancının motosikletle peşine düşerken, cep telefonuyla da videolarını çekmeye başladı. Şahısların kaçmaya başlaması nedeniyle hırsız olabileceğinden şüphelenen ve motorlarıyla peşlerine düşen mahalle sakinleri, jandarmayı da arayarak bilgi verdi.

3 zanlı, motosikletle peşlerine takılan vatandaşlardan kurtulabilmek için, bir süre sonra yoldan çıkarak, arazide koşmaya devam etti. 2 mahalle sakini de motorlarını yolda bırakarak, bu 3 zanlının peşinde koşarken, jandarmayı arayarak zanlıların kaçtıkları yönü bildirdi.

Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçmaya çalışan 3 zanlıdan 2'sini yakalayarak gözaltına aldı. Kaçan üçüncü zanlıyı arama çalışmaları devam ederken, yakalanan 2 zanlının sorgularının ardından Çeşme Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.