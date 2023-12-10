Kadıköy’de alkollü sürücü kazaya sebep oldu

İstanbul Kadıköy’de alkollü sürücü kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çartı.

Olay, 04.00 sıralarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Kerem isimli Mercedes marka 34 FBC ... plakalı araç sürücüsü alkolün de etkisiyle kırmızı ışıkta bekleyen Melike Ç.’in kullandığı Peugeot 23 PB ... plakalı araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Melike Ç.’in kullandığı Peugeot marka araç önündeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Range Rover marka 34 FUG ... plakalı araca vurdu. Olayda Melike Ç. ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri Mercedes marka Kerem isimli sürücüye olay yerinde alkol testi yaptı. Yapılan alkol testinde sürücü 0,79 promil alkollü çıktı. Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın yaşandığı sırada Range Rover marka aracın içinde bulunan Yusuf B., "biz kırmızı ışıkta bekliyorduk, arkamızda da Peugeot marka araç durdu. Denetim ileride yapılıyordu. Arkadan hızla gelen Mercedes marka bir araç önce arkamızdaki araca vurdu. O da bize vurdu" dedi.