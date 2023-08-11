Kadın cinayetine ''mesaj'' indirimi

İzmir'de işlenen bir kadın cinayetinde 16 yıllık eşini öldüren zanlıya verilen müebbet hapis cezası, öldürülen kadının attığı mesajlar gerekçe gösterilerek indirim uygulandı ve 22 yıl hapse düşürüldü.

İzmir'in Dikili ilçesinde 16 yıllık eşi H.Ç.'yı (33) otobüs terminalinde öldüren H.Ç.'nın (35) yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanığa önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ardından H.Ç.'nın C.G. ile mesajlarını gerekçe gösterip, cezayı 22 yıl hapse çevirdi.

Olay, geçen yıl 12 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi H.Ç., eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Peşinden giden H.Ç. ile H.Ç. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile H.Ç., eşini 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, H.Ç.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından H.Ç.'nın cenazesi, Deliktaş Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Polis ekipleri de H.Ç.'yı gözaltına aldı. Tutuklanan H.Ç.'nın, polisteki ifadesinde, "Olay günü Hanife'yi otogarda gördüm. Aramızda geçimsizlik vardı. Beni aldattığını düşündüm, öldürdüm" dediği ortaya çıktı.

Olayla ilgili hazırlanan iddianamenin ardından H.Ç. hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. H.Ç., mahkemedeki savunmasında, H.Ç.'nın kendisini aldattığını ve bu yüzden cinayeti işlediğini söyledi. Yargılama süresinde H.Ç.'nın ailesi de sanıktan şikayetçi olmayıp, davadan çekildi.

H.Ç., 2 Ağustos'taki karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Hanife'yi temsilen duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın üst hadden cezalandırılmasını istedi. Son sözü sorulan sanık ise aldatıldığı için cinayeti işlediğini belirtti. Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet, sanığı 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, mahkemeye sunulan dosya ve belgeler ışığında sanığın, H.Ç. ile C.G. arasındaki mesajları görmesi üzerine 'eylemini hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında' gerçekleştirdiğine kanaat getirip, cezayı 22 yıl hapse çevirdi.

Taraf avukatlarının cezayı istinafa taşıyacakları öğrenildi.

DHA