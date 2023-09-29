Kadın katiline, haksız tahrik ve iyi hal indirimi

Şanlıurfa'da bundan 3 yıl önce 28 yaşındaki genç bir kadını öldüren zanlı mahkemede kendisini "Öldürmek gibi bir niyetim yoktu, sevdiğim evlenmek istediğim kadındı" diyerek savunurken, mahkeme zanlının müebbet hapis cezasını iyi hal ve haksız tahrik indirimleriyle 15 yıl hapis cezasına çevirdi.

Şanlıurfa'da, 3 yıl önce otomobilde kız arkadaşı H.T.'ı tabancayla vurarak öldürmekten tutuklanan Ş.G. (28), bugün yapılan karar duruşmasında önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti daha sonra cezayı 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak 15 yıla indirdi.

7 Ekim 2021 tarihinde Akpıyar Mahallesinde Ş.G. ve kız arkadaşı H.T.'ın bulunduğu otomobilden silah sesi geldi. Çevredekiler araca koştuklarında H.T.’ın vurulduğunu gördü. Çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan H.T., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan ve ifadesinde kız arkadaşını kazara vurduğunu söyleyen Ş.G., tutuklandı.

Olayın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sanık Ş.G. hakkında, 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ş.G. ile ölen H.T.’ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Ş.G., H.T.'ın kız arkadaşı olduğunu ve evlenmeyi planladıklarını belirterek, "Olay günü arabada birlikte dolaşıyorduk. Bir yerde durup sohbet etmeye başladık. Bu sırada Hasret torpidodaki bana ait ruhsatlı tabancayla oynamaya başladı. Ben tabancayı almak isterken kazara ateş aldı, Hasret vuruldu. Hemen arabadan inip, çevredekilerden yardım istedim. Hastaneye gittik ama kurtaramadık. Uzun süre kendime gelemedim asla onu vurmak, öldürmek gibi bir niyetim yoktu, sevdiğim evlenmek istediğim kadındı" dedi.

Taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanık Ş.G.'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti daha sonra cezayı; haksız tahrik ' ve 'iyi hal' indirimi uygulayarak 15 yıla indirdi. (DHA)

DHA