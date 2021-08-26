Kadınların görüntülerini çekip yayınlayan sapık Afgan yakalandı

İstanbul'da kadınların fotoğraf ve videolarını çekerek, sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yapan Afganistan uyruklu şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul’un kalabalık noktalarında özellikle yalnız yürüyen çok sayıda kadını cep telefonu ile kayda almayı alışkanlık haline getiren Afgan uyruklu şüphelinin kayda aldığı görüntülerde çok eğlendiği ve yaptığını normal bir davranış olarak algılaması dikkat çekti.

Tacizci Afgan’ın çektiği videolar, sosyal medyada yayılınca büyük tepki topladı.

Tacizcinin kayda aldığı ve TikTok hesabı üzerinden paylaştığı görüntüler polisi harekete geçirdi.

Sınır dışı edilecek

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kadınların müstehcen fotoğraf ve görüntülerini yayınladığı tespit edilen Afganistan uyruklu B.A.’yı, Arnavutköy’de yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "müstehcenlik" suçundan adli işlem yapılarak sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.