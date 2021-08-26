  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kadınların görüntülerini çekip yayınlayan sapık Afgan yakalandı

Kadınların görüntülerini çekip yayınlayan sapık Afgan yakalandı

Kadınların görüntülerini çekip yayınlayan sapık Afgan yakalandı

İstanbul'da kadınların fotoğraf ve videolarını çekerek, sosyal medya üzerinden müstehcen yayın yapan Afganistan uyruklu şüpheli, gözaltına alındı.

İstanbul’un kalabalık noktalarında özellikle yalnız yürüyen çok sayıda kadını cep telefonu ile kayda almayı alışkanlık haline getiren Afgan uyruklu şüphelinin kayda aldığı görüntülerde çok eğlendiği ve yaptığını normal bir davranış olarak algılaması dikkat çekti.  

Tacizci Afgan’ın çektiği videolar, sosyal medyada yayılınca büyük tepki topladı.

Tacizcinin kayda aldığı ve TikTok hesabı üzerinden paylaştığı görüntüler polisi harekete geçirdi. 

 Sınır dışı edilecek 

Bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden kadınların müstehcen fotoğraf ve görüntülerini yayınladığı tespit edilen Afganistan uyruklu B.A.’yı, Arnavutköy’de yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, "müstehcenlik" suçundan adli işlem yapılarak sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

Etiketler sapık afgan tacizci afgan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Oğuzhan Asiltürk Cumhur İttifakı ile ittifak şartını açıkladı
Erdoğan'ı Arap liderlere benzettiler: ''Arap liderler gibi hareket etti''
İşte yüz yüze eğitimle okula dönüşün 10 altın kuralı
Yeni Akit’ten Erdoğan’a ''Darbeciyi affedeni millet affetmez'' tehdidi
Hamileyken 48 yaş büyük eşi tarafından dövüldüğü iddia edilen Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu
''Kadın sünneti''ni savunan vakfa vergi kıyağı
Nusret'e Adana'dan rakip çıktı! Bu da altın kaplama tavuk döner
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 900 gün sürecek bakıma başlandı
Türkiye'nin tatil cennetinde ilginç görüntüler! Yatakhaneye döndü
AÖF kayıtları ne zaman?