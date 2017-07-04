Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kafasını yem makinesine kaptıran genç, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı mahallesinde meydana gelen olayda, tarlada çalışan A.K. (15) bilinmeyen bir sebepten dolayı kafasını yem makinesine kaptırdı.

Yakınlarının ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.K., daha sonra hava ambulansı ile Erciyes Üniversitesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.