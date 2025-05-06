Kahreden kaza kamerada: Akülü araçlı miniğe gerçek otomobil çarptı

Mersin’de akülü araç süren bir çocuğa otomobil çarptı. Kaza anı kameraya saniye saniye yansırken minik çocuğun anne ve babasına "çocuğun akülü aracıyla trafiğe açık yolda ne işi var" tepkileri yükseldi.

Kaza, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Kushimoto Sokağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akülü araca binen çocuk yola çıktı. O sırada dönüş yapıp yola giren bir otomobil, çocuğun bindiği akülü araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle akülü araç ileri fırlarken, kaza ucuz atlatıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İHA