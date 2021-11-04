Kahreden olay! Hamile kadın çocuklarını kurtardı, kendisi öldü

Batman'da içinde 2 kızının olduğu bebek arabası ile yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı hamile Songül Ş. (26), hayatını kaybetti. Genç kadının çarpma öncesi bebek arabasını iterek çocuklarını kurtardığı öğrenildi.

Batman’da hamile bir kadın minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde kentin Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Araçların yoğun geçtiği yolda 26 yaşındaki Songül Ş., iki çocuğu ile birlikte yolun karşısına geçmek istedi.

Hızla gelen minibüsü fark eden anne Ş., aracın kendilerine çarpacağını anlayınca yanındaki bebek arabasını iterek iki çocuğunu kurtardı.

Dolmuşun altında kalan Ş. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

KARNINDAKİ BEBEĞİ DE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, talihsiz kadının karnındaki çocuğun da hayatını kaybettiği belirlendi.

Ş.'nin kaza yerine gelen yakınları, sinir krizi geçirdi.

Çarpan aracın sürücüsü gözaltına alındı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ TALİMAT VERDİ

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç da olay yerine gelerek aileyi teselli etmeye çalıştı.

Trafik ekiplerine talimat veren Kıraç, kazanın olduğu yere yakın üst geçide asansör yapılmasını ve refüjlere korkuluk yapılarak önlem alınmasını istedi.