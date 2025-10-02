Karaborsa Galatasaray maçı biletinin cezası bu oldu

  1. Anasayfa
Galatasaray-Liverpool arasında oynanan şampiyonlar ligi maçı öncesi karaborsa bilet satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Galatasaray'ın 30 Eylül'de Liverpool ile oynadığı şampiyonlar ligi maçı öncesi usulsüz bilet satışı yapıldığı yönündeki şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

İstanbul emniyeti Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerinin konuya ilişkin yaptığı çalışmalarda, incelenen güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan 4 şüpheli yakalandı.

'Karaborsa' bilet satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakıldı.

Şüpheli T.T. ise, '6222 sayılı kanuna muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

 

