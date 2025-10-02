Karaborsa Galatasaray maçı biletinin cezası bu oldu

Bahar Candan'dan Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk için skandal ifadeler!

Marmara Denizi'nde peşpeşe derpremler: Önce 5.0 ardından 4,0!

Hafta sonu planınızı değiştirin: Hem gök gürültülü sağanak yağılşlar hem de fırtına geliyor!

Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti

Her satırı korkunç! Servis şoförünü öldüren DEAŞ'lı aile ile ilgili kan donduran ayrıntılar

Türkiye'nin gıda devi fabrikasını yabancılara sattı

İsrail ordusundan Sumud Filosu'na baskın! Çok sayıda Türk alıkoyuldu

Azerbaycan'dan Türk medyasına yaylım ateşi: ''Kardeşliğe gölge düşürdüler''

Herkes üşürken onlar yanıyor: Termometreler 33 dereceyi gösterdi

Güllü'nün komşusundan kafa karıştıran sözler!

Kontrolden çıkan eletkrikli araç ortalığı savaş alanına çevirdi

Memurların, SKK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin yeni yıl zammı belli oldu

Uzmanlardan 5.0'lık Marmara depremi sonrası peş peşe uyarı

ABD'li dev bankadan altın fiyatları için çok konuşulacak tahmin

Erdoğan, Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra yan yana!

Bazı kişi ve kurumların mal varlığı donduruldu!

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk servetiyle tarihe geçti

Bomba iddia: 7 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

İstanbul Boğazı'nın incisi Beyaz Köşk'ün yeni sahibi ortaya çıktı

Otomobil satışlarında rekor! İşte Eylül ayının en çok satan modelleri