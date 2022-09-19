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  4. Karadeniz'den palamut fışkırdı; herkes bu videoyu paylaşıyor

Karadeniz'den palamut fışkırdı; herkes bu videoyu paylaşıyor

Balık avı sezonu bereketli başladı. Karadeniz'den gelen bu görüntüler bu sene balığa doyacağımızın ispatı oldu.

Batı Karadeniz'in önemli limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, yaklaşık 250 ton palamut avlayarak limana dönmenin sevincini yaşadı. Denizden adeta fışkıran palamutların tekneye alındığı anlar ise sosyal medyada gündem oldu. 

Sinop, İstanbul, Samsun, Trabzon, Ordu gibi illerden Karadeniz'e açılan balıkçılar, Akçakoca Limanı'na teknelerini doldurarak döndü.

Balıkçılar, gırgır tekneleriyle sırayla limana girdi. Teknelerden indirilen palamutlar, burada bekleyen araçlara yüklenerek, çevre illerin yanı sıra İstanbul ve Ankara'ya gönderildi.

Etiketler palamut karadeniz balıkçı balık bereket
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