Karaman’da gardiyanın yaralanması olayında bir tutuklama

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Edinilen bilgiye göre, cezaevindeki yakınlarını ziyarete giden iki grup kadın arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen gardiyan Hacı Ali S., Elmas N.'nin ateşlediği silahla ayağından yaralandı. Olayın ardından kavgaya karışan Elmas N. Songül N, ve Hasret U. polis tarafından gözaltına alındı. 3 kadın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan kadınlardan Elmas N., tutuklanarak gardiyanı yaraladığı Karaman M Tipi Cezaevine gönderildi. Songül N. ve Hasret U.'ya ise ev hapsi cezası verildi.
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