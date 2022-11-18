Karı koca kavgası büyüdü! Taşlar, sopalar havada uçuştu
Antalya'da karı-koca arasında çıkan tartışmaya aileleri de katılınca ortalık savaş alanına döndü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan olmadı.
Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2858 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasret S. ve Ercan S. çifti arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.
Sokakta devam eden çiftin kavgasına evleri birbirine yakın olan aileleri de katılınca ortalık bir anda karıştı. Birbirlerine taş ve sopa fırlatan ailelerin kavgasında yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmada güçlük çekerken, takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı.
Polis ekipleri çifti ifade için polis merkezine götürdü.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol