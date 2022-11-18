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Karı koca kavgası büyüdü! Taşlar, sopalar havada uçuştu

Karı koca kavgası büyüdü! Taşlar, sopalar havada uçuştu
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Antalya'da karı-koca arasında çıkan tartışmaya aileleri de katılınca ortalık savaş alanına döndü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada yaralanan olmadı.

Olay, Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi 2858 Sokak üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Hasret S. ve Ercan S. çifti arasında başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

Sokakta devam eden çiftin kavgasına evleri birbirine yakın olan aileleri de katılınca ortalık bir anda karıştı. Birbirlerine taş ve sopa fırlatan ailelerin kavgasında yaralanan olmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmada güçlük çekerken, takviye ekiplerin gelmesiyle taraflar ayrıldı.

Polis ekipleri çifti ifade için polis merkezine götürdü.

İHA

Etiketler antalya karı koca
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