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Kayıp Alzheimer hastasından acı haber

Kayıp Alzheimer hastasından acı haber
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Alzheimer hastası M.A.'nın, Gölcük Gölü'nde cesedi bulundu.

Ödemiş İlçe Jandarma ekipleri, saat 15.00 sıralarında Gölcük Gölü'nde bir ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. İzmir İl Jandarma SAK timi tarafından gölden çıkarılan cesedin 24 saat önce kayıp ihbarı verilen Alzheimer hastası M.A. olduğu tespit edildi. M.A. cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. 

DHA

Etiketler izmir alzheimer kayıp
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