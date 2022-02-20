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Kayıp balıkçı 35 gün sonra ölü bulundu

Kayıp balıkçı 35 gün sonra ölü bulundu

Balıkesir'de avlanmak için tekneyle açıldığı Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçı Osman A.'nın, 35 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Manyas ilçesi, kırsal Akçaova Mahallesi'nde balıkçılık yapan, evli ve 2 çocuk babası Osman A. (61), 16 Ocak'ta saat 06.30 sıralarında otomobiliyle, teknesinin bulunduğu kırsal Hamamlı Mahallesi'ne gitti. Burada teknesini alarak Manyas Gölü'ne açılan A., dönüş vakti eve gelmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen ekipler, göl ve çevresinde arama çalışması başlattı.

ÖNCE TEKNESİ BULUNDU
​Osman A.'ya ait olduğu tespit edilen tekne, sazlıkların arasında çalışır halde bulundu.  Dalgıçların da katıldığı aramada A.'dan iz bulunamayınca, çalışmalar bir süre sonra durduruldu. Bandırma ilçesi kırsal Gölyaka Mahallesi'ndeki bir çoban, sabah saatlerinde suda bir kişinin hareketsiz yattığını jandarmaya bildirdi. Harekete geçen JAK ve AFAD ekipleri, sudaki cesedi botla kıyaya çıkardı. Kontrolde cesedin kaybolan balıkçı Osman A.'ya ait olduğu belirlendi. A.'nın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 

 

 

DHA

Etiketler balıkesir kayıp balıkçı
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