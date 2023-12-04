Kayıp olarak aranıyorlardı, sonları korkunç oldu

Eskişehir'de kayıp olarak aranan 22 ve 24 yaşlarındaki iki genç geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybetti.

Eskişehir'de su arıtma tesisine düşen otomobilde bulunan Ü.Ç. (24) ve B.K.’nun (22) yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden iki gencin ailelerinin geçen cuma günü güvenlik güçlerine çocukları ile ilgili kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Çifteler ilçesinde oturan Ü.Ç. ile B.K., geçen cuma günü 26 AHD 335 plakalı otomobille ilçeden ayrıldı. Aileleri çevrede yaptıkları aramalarda Ü.Ç. ve B.K.’ya ulaşamayınca polis ve jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve polis ekiplerince arama çalışmaları sürerken, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal İmişehir Mahallesi 1’nci Organize Sanayi Bölgesi su arıtma tesisinde kaza yapmış bir araç görenler ihbarda bulundu. Sağlık ve polis ekiplerince yapılan incelemede kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen 2 kişinin, kayıp olarak aranan Ü.Ç. ile arkadaşı B.K. olduğu tespit edildi.

Cuma günü saat 02.00 sıralarında meydana geldiği belirlenen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten su arıtma tesisine düştüğü anlaşıldı. Kazada araçtan savrulan Ü.Ç.'in cansız bedeni otomobilin yanında, arkadaşı B.K.’nun cansız bedenin ise yaklaşık 60 metre uzaklıkta bulundu. Kaza haberini alan iki gencin aileleri, olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Ü.Ç. ile B.K.’nun

DHA