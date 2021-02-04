Kayıp tıp öğrencisi Kaan'ın cesedi bulundu

Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilinde bulunan yazlık evde ailesi ile kalan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4’üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek, dün akşam saat 17.00 sıralarında, evlerinin yakınında basketbol oynadı. Ancak Şimşek'i bir daha gören olmadı. Akşam olmasına rağmen oğullarının eve dönmemesi üzerine endişelenen Mükremin-Nadire Şimşek çifti, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Sabaha kadar devam eden arama çalışmalarda, Kaan Şimşek’in izine rastlanamadı.

Jandarma komandolarının da görev aldığı arama kurtarma çalışmalarında iz takip köpeği de kullanılıyor. Ekipler, bölgeyi havadan dronla görüntülüyor.



'HİÇBİR İZE RASTLAMADIK’

Kaan Şimşek'i arama çalışmalarına katılan komşusu Rıfat Rüzgar, “Ailesi, dün akşam 17.00- 17.30 gibi çıktığını ve Beşiktaş maçını izlemek için döneceğini söyledi. Dönmeyince annesi ile babası merak ediyor. Bize ve diğer komşuları ile jandarmaya haber veriyorlar. Dün geceden beri arıyoruz. Şu ana kadar hiçbir ize rastlamadık. Aramaya devam ediyoruz. Büyük fenerlerle dün gece bir araziye baktık. Ayak izleri vardı. Belli bir yere kadar ayak izi gidiyor, sonra iz bitiyordu. Gündüz gözüyle araziye yine gidip, bakacağız. Yukarıda ahırlar var, orayı da arayacağız. Her akşam sırt çantasını alıp yürüyüşe çıkardı. Annesine, ‘Ben dağa çıkacağım’ demiş. Telefonu çalıyor, cevap veren yok. Genellikle telefonunun kulaklığını takardı. Gece telefonla defalarca aradık. Ses duyarsak o bölgeye yöneliriz diye düşündük. Tahminimize göre yine telefon kulaklığını kullandığı için ses dışarıya çıkmadı. Şu an telefonu açık. Ancak cevap veren yok” ifadelerini kullandı.

‘KAAN’ DİYE BAĞIRDIM AMA ÇOCUĞUM BANA SES VEREMEDİ’

Kaan Şimşek’in babası Mükremin Şimşek, “Bu yaşımda oralara çıktım, tek tek taradım. ‘Kaan’ diye bağırdım ama çocuğum bana ses vermedi” dedi. Oğlunun basket oynayarak ve yürüyüş yaparak zamanını geçirdiğini söyleyen baba Şimşek, şunları söyledi:

“Aşağıda bir basket sahamız var. Basket sahasında top oynar, ara sırada ormanın içerisinde 5-10 dakika yürüyüş yapar. Dün de annesine, ‘top oynayacağım, sonra da yürüyüş yapacağım’ demiş. Yanına 2 tane poğaça, su, bir de muz almış. Benim en çok üzüldüğüm, dayanamadığım şey, üzerinde kısa şort varmış. Dün hava sıcaklığı fazla olduğu için ince bir mont, kısa bir şortla saat 16.00 sıralarında site çalışanı tarafından aşağıda görülmüş ama 16.00’dan sonra herhangi bir hareket göremedik. Biz eşimle yürüyüş yaparken 19.45 gibi aşağıdan top oynayanların sesleri geliyordu. Eşime, ‘Kaan’a da seslenelim’ dedim. Eşim, ‘belki birileriyle oynuyordur. Rahatsız etmeyelim çocuğu’ deyince gittik" dedi.



FANATİK BEŞİKTAŞLIYDI, MAÇI BİLE İZLEYEMEDİ

Mükremin Şimşek, dün akşam saat 19.00’da Beşiktaş’ın maçı olduğunu söyleyerek, “Oğlum fanatik Beşiktaşlı, Beşiktaş maçını kaçırması mümkün değildi. Maç başladı. Eşime, ‘Kaan yok’ dedim. Eşim ‘rahatsız etmeyelim o bilir, gelir’ dedi. Eşimle yemeğimizi yedik. Maçın ilk yarısı bitince eşime burada bir terslik olduğunu, Kaan’ın hayatta bu maçı kaçırmayacağını söyledim. Ben bir bakacağım dedim. Saat 20.45 sıralarında aşağı indiğimde basket sahasının ışıkları sönmüş, zifiri karanlıktı. Ben de yöneticiyi aradım. Durumu anlattım. Sonra jandarmaya bildirdik” diye konuştu.

‘SESLENDİM AMA SESİMİ DUYURAMADIM YAVRUMA’

Sabaha kadar bölgede telefonunun feneriyle oğlunu aradığını söyleyen baba Şimşek, “Ben sabaha kadar telefonun el feneriyle ne taş dibi koydum ne kaya dibi, aradım, seslendim ama sesimi duyuramadım yavruma. Benim yavrum ters bir hareket yapacak biri değildi. Eşim zaten perişan durumda. Biz bir evladımızı da kanserden kaybetmiştik. Bu yaşımda ben oralara çıktım tek tek taradım. ‘Kaan’ diye bağırdım ama çocuğum bana ses vermedi. Oğlum ilk yardım derslerini iyi aldığı için eğer iradesi varsa kendisini mutlaka koruma altına almıştır. İradesi dışında bir şey olduysa ona diyecek hiçbir şeyim yok. Ben bütün insanlardan yavrum için dua bekliyorum. Ömrümden ömür gitti. Benim yeşil gözlü, pırlanta gibi bir evladım. Hayalleri vardı” dedi.

TIP ÖĞRENCİSİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Jandarma ekipleri tarafından zeytinlik arazide yapılan aramada Kaan Şimşek'in cansız bedeni bulundu.