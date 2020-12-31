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  4. 31 Aralık 2020 17:03

Kazada eşinin öldüğünü zannetti, dakikalarca gözyaşı döktü

Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, eşinin öldüğünü zannedip dakikalarca gözyaşı döktü.

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Kaza, ilçenin Mevlana Mahallesi yukarı Bakırpınar yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe merkezi istikametine seyir halinde olan Lütfi Y. idaresindeki otomobil ile Altunyurt sokaktan gelen Aslan D.’in (55) kullandığı motosiklet dört yol kavşağında çarpıştı. Kazada çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Aslan D. ve motosiklette bulunan eşi Fatma D. (47) yaralandı.

Cep telefonu ile yakınlarını arayarak kazayı haber veren yaralı motosiklet sürücüsü yerde yatan eşini öldü zannederek dakikalarca gözyaşı döktü. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince yaralılar Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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