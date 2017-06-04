Kendi selasını okuduktan 3 gün sonra öldü

Adapazarı’nda minibüs şoförlüğü yapan Hanefi Borazancıoğlu kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi olmak için bir süredir Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gidip geliyordu. Hanefi Borazancıoğlu, 30 Mayıs günü sosyal medya hesabında paylaştığı yazı ile doktorların ilgilenmediğini iddia ederek tepki gösterdi.

“BEN NE YAPIYORSAM DOĞRU YAPIYORUM”

5 çocuk babası Hanefi Borazancıoğlu paylaşımdan sonra ise iddiaya göre oturduğu apartmanın üçüncü katındaki dairesinin balkonuna çıkarak kendi salasını okuyarak tepkisini sürdürdü. Borazancıoğlu neden sala okuduğunun sorulması üzerine, “Ben ne yapıyorsam doğru yapıyorum” diye cevap verirken, 3 gün sonra yaşamını yitirdi.

Hanefi Borazancıoğlu’nun cenazesi bugün evde helallik alınmasının ardından Karaosman Mahallesi Merkez Camii’ne getirildi. Cenaze namazında babasının tabutu başında gözyaşı döken oğlu Samet Borazancıoğlu ve yakınları taziyeleri kabul etti.

“DOKTOR İHMALİ VAR”

Borazancıoğlu’nun şoför arkadaşlarından bazıları olayda doktor ihmali olduğunu ileri sürdü. Bu kişilerden Kerimcan Uzun, “Kendisine bir doktor yanlış ilaç verdi. Doktorlar kalp kapakçığı ameliyatı gerektiğini söyledi. İstanbul’a gitti, kalbin bitti, yüzde 25’i çalışıyor demişler. Salı gününü görseydi işte yapay kalp takılacaktı ya da kalp nakli olacaktı. Çok ihmal oldu.Bu yüzden hastaneye gitmek istemiyordu. Sosyal medyada isim belirterek doktorlara biraz uzun bir yazı yazmıştı” dedi.

Hanefi Borazancıoğlu kılınan cenaze namazının ardından Güneşler Aile Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.