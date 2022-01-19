Kendisine havlayan köpeği tüfekle vurdu
Tokat'ta avdan dönen İ.G., kendisine havladığı gerekçesiyle Kangal cinsi köpeği tüfekle vurdu. Yaralanan köpek tedavi altına alındı.
Tokat'ta Çamdere köyünde yaşayan İ.G. (40) avdan dönerken, Ziyattin A.'ya ait Kangal cinsi köpeğe, kendisine havladığı gerekçesiyle av tüfeğiyle ateş etti.
Tüfekten çıkan saçmalar, köpeğin baş bölgesine isabet etti.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sevk edildi.
Yaralanan köpek, jandarma ekiplerince veteriner kliniğine götürülerek, tedavisi yapıldıktan sonra da Ziyattin A.'ya teslim edildi.
İ.G. hakkında ise jandarma, adli işlem başlattı.
İfadesi alınan İ.G., köpeğin kendisine havlaması üzerine korktuğu için ateş açtığını söyledi.
DHA
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