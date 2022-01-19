Kendisine havlayan köpeği tüfekle vurdu

NASA'dan Mars'ta ''her şeyi'' değiştirecek keşif!

Faiz kararı öncesi ''köpüğü alınan'' Dolar, Euro ve altın zirveye demirledi

Yeni yılda, yeni otomobil hayali kuranlara bir kötü haber daha

Çin'in ucuz otomobilleri Türkiye'ye geliyor! Ancak ''ufak'' bir sıkıntı var!