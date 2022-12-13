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Kendisine tecavüz eden kayınbiraderini öldürdü

Kendisine tecavüz eden kayınbiraderini öldürdü
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Konya'da 3 çocuk annesi kadın, cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü kayınbiraderini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Selçuklu ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe T.'ye (39), eşinin küçük yaşlarda bir yakınlarına evlatlık olarak verilen ve birkaç haftadır kendilerinde kalan kayınbiraderi Murat Can E., cinsel istismarda bulundu. Ayşe T., kayınbiraderi E.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından gözaltına alınan Ayşe T.'nin ilk ifadesinde, kayınbiraderinin bir süredir taciz ettiğini ve olay günü de cinsel saldırıda bulunup, 3 çocuğuna zarar vermekle tehdit ettiğini söylediği öğrenildi. Ayşe T. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. 

Etiketler konya cinsel saldırı tecavüz kayınbirader
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