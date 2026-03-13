  1. Anasayfa
Kendisini uyanık sanan alkollü sürücünün oyununu polis bozdu!

Güncelleme:

Burdur'da yaşanan olay, hem trafik kurallarını hiçe sayan bir sürücünün yakalanma sürecini hem de emniyet güçlerine karşı gösterilen direnci gözler önüne serdi. Gece saatlerinde gerçekleşen rutin uygulama, sürücü değişikliği oyunuyla karmaşık bir hal alsa da ekiplerin dikkati sayesinde gerçek ortaya çıktı.

Burdur'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü M.E.B., kısa bir kovalamaca sonrası kırmızı ışıkta yakalandı.

Sürücünün arkadaşlarıyla yer değiştirerek durumu kurtarma çabası, güvenlik kamerası kayıtlarıyla boşa çıktı. 0.97 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine süresiz el konulurken, kendisine 225 bin TL idari para cezası kesildi. Ruhsat sahibinin polis ekiplerine direndiği o anlarda hem sürücü hem de araç sahibi gözaltına alındı. İşte olayın tüm detayları.

Burdur, Emek Mahallesi Nene Hatun Caddesi'nde gerçekleştirilen rutin trafik denetimlerinde, şüpheli otomobilin sürücüsü polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 500 metre süren kovalamacanın ardından otomobil, kırmızı ışıkta ekipler tarafından durduruldu.

Kamera Kayıtları Yalanı Ortaya Çıkardı

Polis ekiplerinin araca ulaşmasının hemen ardından, araçtaki diğer kişiler sürücünün Ş.B. olduğunu ve arkadaşının "acemi" olması nedeniyle paniğe kapılarak duramadığını iddia etti. Ancak polis ekiplerinin bölgedeki güvenlik kameralarını incelemesiyle oyun bozuldu; otomobili asıl kullanan kişinin M.E.B. olduğu net bir şekilde tespit edildi.

Devasa Ceza ve Süresiz Ehliyet İptali

Yapılan alkol testinde sürücü M.E.B.'nin 0.97 promil alkollü olduğu belirlendi. Aday sürücü statüsünde olan M.E.B.'nin ehliyetine süresiz el konulurken, alkollü araç kullanmak ve "dur" ihtarına uymamak suçlarından toplamda 225 bin TL tutarında idari para cezası uygulandı.

Ruhsat Sahibi de Gözaltına Alındı

Polis ekipleri, 2 ay süreyle trafikten men edilen aracı çekici marifetiyle otoparka çektirmek istediği sırada, araç ruhsat sahibi duruma müdahale ederek ekiplere zor anlar yaşattı. Yaşanan arbedenin ardından hem ruhsat sahibi hem de sürücü M.E.B. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Otomobil ise otoparka çekildi.

