  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Kimya fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Kimya fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Patlamada 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 

Etiketler gaziantep kimya fabrikası patlama yaralı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'ın memur, emekli ve asgari ücret zammı sürprizi basına sızdı
ORC İstanbul'da yaptığı son seçim anketini açıklandı
Benzin ve motorine çifte zammın ardından bir zam daha!
Adana, Ankara, İstanbul, İzmir... 4 ildeki son seçim anketi açıklandı!
Ümit Özdağ'ı kızdıran MHP sorusu: ''Böyle salakça bir soruyu nasıl sorarsın?''
Adriana Lima 3'üncü kez anne oldu
Rıdvan Dilmen Galatasaraylıları çıldırttı
Bin yıllık "vampir" mezarı bulundu; canlanmasın diye kilitlediler!
Omicron’un yeni varyantı çıktı! Uzmanlardan kırmızı alarm
Türkiye'de bir tarihi keşif daha! Tam 1800 yıllık...