Kimya fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Patlamada 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.