Kimya fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.
Gaziantep 1. OSB'de bulunan bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Patlamada 2 işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
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